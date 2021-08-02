CHP heyeti Konya Meram’daki katliamın ardından olay yerinde incelemelerde bulundu

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Konya’da yedi kişinin öldürülmesine ilişkin olay yerine giderek incelemelerde bulanan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, izlenimlerini gazetemize aktardı. Şener, “Vatandaşların fikirlerini aldık. Bunun bir ırkçı saldırı olduğu kanaati vardı. Nefret söylemleri bu ülkenin en büyük sorunlarından biridir. Maalesef mevcut iktidar siyasi ikbal uğruna bunu bol bol yapıyor” dedi.

Şener, hem vatandaşlarla hem resmi kurumlarla görüştüklerini dile getirerek saldırının ırkçı bir saldırı olduğu yönünde bir kanaatin olduğunu belirtti. Yedi kişilik ailenin oturduğu bölgeyi anlatan Şener, “Ölenlerin yakınlarıyla da konuştuk. Fikirlerini almaya çalıştık. Konya merkez Meram’da oturuyorlar, ama oturdukları bölge şehrin kenarında köy gibi bir yer. İki tane müstakil ev yan yana. Aralarında 10, 15 metre mesafe var. İki evin yakınında bir ev yok. İki tarlanın içinde iki ev gibi düşünün, birbirleriyle konuşmuyorlar” dedi. Şener, aileyi katleden kişinin arkasında bir azmettiricinin olup olmadığının belli olmadığını dile getirerek “Resmi ağızların söylediği gibi tek bir kişi elinde tabancayla yedi kişiyi öldürüyor. Bu adamın arkasında bir azmettirici var mı belli değil. Hangi bağlantıları var, 11 yıldır problemleri varmış zaten. Karşılıklı şikâyetleri var. Vefat eden aileye valilik zaten koruma vermiş. Sürekli koruma değil de çağrı üzerine giden koruma verilmiş. Olay anında talepte bulunulup o anda onları kurtarabilecek bir şey mümkün değil. Görüntü bireysel ama bağlantıların da ne olduğu son derece önemli. Fakat şu var tabii, insanların kafasında bunun ırkçı veya etnik farklılaşmanın ortaya çıkardığı, nefret söylemlerinin tahrik ettiği bir husumet olduğu kaygısını canlı tutuyor” ifadelerini kullandı. HDP İzmir İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı hatırlatan Şener, “Toplumda bu tür nefret söylemlerini, özellikle siyasette yaygın olması, Cumhur İttifakı’nın HDP üzerinden korkunç bir şekilde nefret söylemlerini yayıyor olması. Cumhurbaşkanı’nın, iktidar sözcülerinin ağzında bu var. Bunun yansımasıyla meydana gelen olaylar var. Bir kişi bir aileyi neden öldürür? Bunun arkasında korkunç bir nefret duygusunun olması lazım. Nefret söylemlerinden etkilenmiş birilerinin olması lazım hatta. İlk kanaatler bu yönde” dedi.

‘GEÇMİŞTE DE YAŞADIK’

Şener şöyle devam etti: “Devlete düşen şey, olayların gerçek boyutu neyse ortaya çıkarmalı ve en ağır cezalar verilmeli. Ama Türkiye’de bu tip olaylarda birileri durumdan vazife çıkararak ‘ülkenin selameti için bunu mikro düzeye indirelim’ havasına girebiliyorlar. Geçmişte bunu yaşadık. Bence bu doğru değil. Nefret söylemleri bu ülkenin en büyük sorunlarından biridir. Maalesef mevcut iktidar siyasi ikbal uğruna bunu bol bol yapıyor.”