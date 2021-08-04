Konya’daki katliamla ilgili yeni gelişme

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 18:15

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin katledildiği olayla ilgili Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen şüphelinin, Bozkır ilçesi kırsalında yakalandığı bildirildi.

Zanlı Mehmet Altun'un ilçeye bağlı Üçpınarlar Mahallesi'ndeki saklandığı arazide yakalandığı öğrenildi.