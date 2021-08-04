Konya’daki katliamla ilgili yeni gelişme

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı.

AA
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 18:15
Konya’daki katliamla ilgili yeni gelişme
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin katledildiği olayla ilgili Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen şüphelinin, Bozkır ilçesi kırsalında yakalandığı bildirildi.

Zanlı Mehmet Altun'un ilçeye bağlı Üçpınarlar Mahallesi'ndeki saklandığı arazide yakalandığı öğrenildi.


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