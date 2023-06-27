Son Dakika: Merdan Yanardağ dün gözaltına alınmıştı: Adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 27.06.2023 - 10:40

Güncelleme: 27.06.2023 - 12:01

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma başlattı.

Yanardağ, yayın esnasında kanalın ofisine gelen Terörle Mücadele Şube polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alındı. Geceyi gözaltında geçiren Yanardağ, ifade işlemleri için saat 09.30’da Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. Savcının ifadeyi öğleden sonra alacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Merdan Yanardağ, TELE1'de yaptığı bir konuşmada "Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Ailesi ve avukatı ile bile görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru gören, çözümleyen son derece zeki bir kişidir" demişti.

"SAVCI ÖĞLEDEN SONRA GELECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Cumhuriyet gazetesinden Nagihan Yılkın'a konuşan Merdan Yanardağ’ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere Emniyet’teki ifadesi dün akşam tamamlanmıştı. Savcılığa getirilmesi gerekiyordu ancak savcı sabah getirilmesini istedi. Merdan Yanardağ Sabah 9.30’da adliyeye getirildi. Ancak bu sefer de savcı öğleden sonra geleceğini söyledi. Gerekçesini bilmiyoruz ama gerekçesi ne olursa olsun ifadesi tamamlanmış olan bir kişinin hâlâ bekletiliyor olması kişi özgürlüğünün kısıtlanması olduğu açık. Hukuken bu durumun kabul edilmesi mümkün değil. Şu anda bekliyoruz."