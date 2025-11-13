Son Dakika... Meriç Kahraman duyurdu: Tayfun Kahraman'ın tahliye talebi reddedildi!

Meriç Kahraman, Gezi tutuklusu eşi Tayfun Kahraman'ın tahliye talebinin reddedildiğini duyurdu.

Kahraman, "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına karşı yaptığımız itirazımız İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi" dedi.

Bugün 186. kez Vera ile birlikte Tayfun’u cam ardından 1 saat görmek için Silivri’ye gidiyorum.



Bugün diğer günlerden, önceki ziyaretlerimizden farklı.



13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına karşı yaptığımız 32 sayfalık itirazımız 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gündem yoğunluğu… — Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) November 13, 2025

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDE DEĞİLİZ, SÖZ BİTMEZ!"

Kahraman, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 186. kez Vera ile birlikte Tayfun’u cam ardından 1 saat görmek için Silivri’ye gidiyorum. Bugün diğer günlerden, önceki ziyaretlerimizden farklı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına karşı yaptığımız 32 sayfalık itirazımız 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gündem yoğunluğu içinde 2 satırda reddedildi.

Yıllardır tüm kamuoyuna Tayfun’un cebir ve şiddetle hiçbir alakasının olmadığını, masumiyetimizi anlattım, belgeledim. Anayasa Mahkemesi de bu gerçeği hukuken doğruladı, belgeledi.

Ülkemizde, devletimizin varlığını, bekasını koruyan Anayasamız yürürlüktedir; Anayasa Mahkemesi’nin de esastan aldığı kararlar teknik ya da siyasi bir tartışmaya açık değildir. Bugün gelinen aşamada ortaya çıkan vaziyet bizim ailemizin, Tayfun’un masumiyetinin çok ötesinde ülkemizdeki her bireyin anayasal güvenceleriyle ilgilidir.

Tüm samimiyetimizle hem yaşadıklarımız hem de ortaya çıkan vaziyetin nesnesi olmanın çok derin üzüntüsü içindeyiz. Dolayısıyla bugün itibariyle 44 aydır sürdürdüğüm haftalık iletişimimizi sonlandırıyorum. Sözün bittiği yerde değiliz, söz bitmez. Ancak bugünden sonra benim paylaşacaklarım olsa olsa sıradan bir ailenin fotoğraf albümü mahiyetinde olacaktır.

Bugünden sonraki ihtimallere dair söz hukukçuların, siyasilerindir. Ocağımıza düşen bu yangını söndürmek için bizimle beraber su taşıyan herkese minnetle… Allah kimseyi masumiyetini müdafaa etmek zorunda bırakmasın."

NE OLMUŞTU?

Tayfun Kahraman'ın avukatı Cansu Çiftçi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Tayfun Kahraman hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararına uymaması nedeniyle, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunmuştu.

İtiraz İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.