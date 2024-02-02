Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

Son dakikan haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'görevinden affını istediğini' duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 22:11
Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti
Abone Ol google-news

AYRINTILAR GELİYOR...


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon