Son dakika... Mersin'de sel faciası! 1 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberi... Mersin'in Gülnar ilçesinde, ağaç kesimi yapmak için bulunduğu ormanlık alanda çadırdayken sele kapılarak kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda sel meydana geldi.
Ağaç kesimi yapmak için ormanda bulunan ekibin kurduğu çadırdaki biri kadın 4 kişi, bölgeden kaçmaya çalıştı.
Çadırdan çıkamayan 49 yaşındaki Gülcan Eroğlu, sel sularına kapılarak kayboldu.
Ağaç kütükleri ve taşların sürüklediği çadır ile ekiplere ait otomobil, bu sırada dere yatağına düştü.
3 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız da ekiplerden bilgi aldı.
Bölgede ekiplerce gerçekleştirilen çalışma sonucu Eroğlu'nun cansız bedeni, kaybolduğu alana yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu.
Dere yatağından çıkarılan Eroğlu'nun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
Kentte bazı binaların giriş katlarında su baskınları da yaşandı.
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