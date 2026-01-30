Son dakika... Merve Taşkın ve Alpaslan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.01.2026 14:07:00
Son dakika haberi... Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Merve Taşkın ve iş insanı Alpaslan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya fenomeni Merve Taşkın ile iş insanı Alpaslan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

TÜRKİYE'DEN AYRILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI!

Sosyal medyada paylaştığı içerikler nedeniyle hakkında pek çok soruşturma açılan fenomen Merve Taşkın, geçen hafta yaptığı açıklama ile Türkiye'den ayrıldığını duyurmuştu.

Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetmişti:

"Son zamanlarda psikolojim o kadar çok bozulmuştu ki… Geceleri uyuyamıyordum. Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum. Sürekli yatağımın bir köşesine kıyafet koyuyor, kedim için etrafa mama ve su bırakıyordum. Eğer gece polisler beni gözaltına almaya gelirse diye hep hazırlıklı uyuyordum.

Günlerimi böyle daha fazla geçiremeyeceğimi fark edip kendime doğum günü hediyesi olarak Türkiye’den tek yön gidiş bileti aldım ve gittim. Kendim için bir yolculuğa çıktım. Hiçbir planım yok. Yaptığım seçimin sonucu ne olur bilmiyorum ama hiç denememek ve her geçen gün daha da tükenmek bana kötü hissettiriyordu. Seni özleyeceğim, Türkiye."

