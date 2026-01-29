Cumhuriyet Gazetesi Logo
Can Yaman ile Esat Yontunç'un uyuşturucu test sonucu belli oldu!

Can Yaman ile Esat Yontunç'un uyuşturucu test sonucu belli oldu!

29.01.2026 09:11:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Can Yaman ile Esat Yontunç'un uyuşturucu test sonucu belli oldu!

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneği alınan Esat Yontunç ile Can Yaman'ın test sonuçları negatif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, 12 kişiye ait kan ve saç örneklerine ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından rapor hazırlandı.​​​​​​​

Bu kapsamda; Deniz Berk Cengiz, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Gökmen Gürdeğir, Ali Gürbüz, Fatih Gürdeğir, Emre Yalçın, Melis Sabah, Orhan Aydın, Murat Sönmez, Yoldaş Ulaş Yağmur ve Emircan Şahin’in uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

YAMAN VE YONTUNÇ'UN TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI!

Yeni Şafak'ın aktardığına göre; soruşturma kapsamında kan ve saç örneği alınan Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç ile ünlü oyuncu Can Yaman'ın test sonuçlarının negatif olduğu raporlandı.

İlgili Konular: #uyuşturucu #Soruşturma #Can Yaman #Esat Yontunç

İlgili Haberler

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında kritik iddia: 33 kişi itirafçı oldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında kritik iddia: 33 kişi itirafçı oldu Eğlence mekânlarından özel jet organizasyonlarına uzanan ünlülere uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan 88 şüpheliden 33’ü, itirafçı olmak amacıyla savcılığa dilekçe verdi.
Son dakika... Aralarında Doğukan Güngör de var: 14 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı!
Son dakika... Aralarında Doğukan Güngör de var: 14 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! Son dakika haberi... Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 14 ismin daha uyuşturucu testi sonuçlandı. Aralarında oyuncu Doğukan Güngör'ün de bulunduğu 14 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Bilal Hancı ve İbrahim Barut’un test sonucu çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Bilal Hancı ve İbrahim Barut’un test sonucu çıktı İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan ve saç örneği alınan 2 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.