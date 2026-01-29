Can Yaman ile Esat Yontunç'un uyuşturucu test sonucu belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, 12 kişiye ait kan ve saç örneklerine ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından rapor hazırlandı.​​​​​​​

Bu kapsamda; Deniz Berk Cengiz, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Gökmen Gürdeğir, Ali Gürbüz, Fatih Gürdeğir, Emre Yalçın, Melis Sabah, Orhan Aydın, Murat Sönmez, Yoldaş Ulaş Yağmur ve Emircan Şahin’in uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

YAMAN VE YONTUNÇ'UN TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI!

Yeni Şafak'ın aktardığına göre; soruşturma kapsamında kan ve saç örneği alınan Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç ile ünlü oyuncu Can Yaman'ın test sonuçlarının negatif olduğu raporlandı.