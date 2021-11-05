Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' kodlu uyarı
Son dakika gelişmesi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u bu akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen yoğun sise karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlere kadar
İstanbul'a sis uyarısı yaptı.
'Sarı Kod' ile yapılan uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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