Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' kodlu uyarı

Son dakika gelişmesi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u bu akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen yoğun sise karşı uyardı.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2021 Cuma, 16:33
Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' kodlu uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlere kadar İstanbul'a sis uyarısı yaptı.

'Sarı Kod' ile yapılan uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


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