Son Dakika... Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da İBB'den geldi: Alarma geçildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısının ardından bir açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. İBB'den yapılan uyarıda, olumsuzluklara karşı alarm durumuna geçildiği belirtildi.
İstanbul’da saat 15:00’ten itibaren kuvvetlenecek Lodosla birlikte, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olumsuzluklara karşı alarm durumuna geçerken, yurttaşlardan da dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
İBB, AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; öğleden sonra (15:00) rüzgârın güneyli yönlerden (Lodos) kuvvetlenmesi (15-45km/s), beraberinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
Avrupa yakası Boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde etkili olması beklenen yağışların; Kartal, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde de kısa süreli ve kuvvetli (15-30kg/m2) olabileceği tahmin ediliyor.
Akşam saatlerine (20:00) kadar etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu riskleri bulunuyor.
İBB Ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alarm durumuna geçti. İstanbulluların da 15.00 – 20.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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