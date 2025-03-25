Son Dakika... Metro İstanbul duyurdu: Toplu ulaşıma yeni kısıtlama
Metro İstanbul, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasına yönelik eylemlere yönelik yeni toplu ulaşım kısıtlamasını duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması kararı sonrasıyapılan eylemlere ilişkin yeni toplu ulaşım kısıtlaması yapıldı.
Metro İstanbul, ''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir'' açıklamasını yaptı.
Etiketler: #metro istanbul #İstanbul #EYLEM
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