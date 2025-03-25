Son Dakika... Metro İstanbul duyurdu: Toplu ulaşıma yeni kısıtlama

Metro İstanbul, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasına yönelik eylemlere yönelik yeni toplu ulaşım kısıtlamasını duyurdu.

Son Dakika... Metro İstanbul duyurdu: Toplu ulaşıma yeni kısıtlama
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 20:40

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması kararı sonrasıyapılan eylemlere ilişkin yeni toplu ulaşım kısıtlaması yapıldı.

Metro İstanbul, ''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir'' açıklamasını yaptı. 


Etiketler: #metro istanbul #İstanbul #EYLEM
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