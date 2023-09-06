Son dakika... Metro İstanbul’dan Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerine ilişkin açıklama!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 08:27

Güncelleme: 06.09.2023 - 08:27

Metro İstanbul, dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sel ve su baskınları nedeniyle M3 Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerinin Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır. Araçlarımız Siteler ve Turgut Özal istasyonlarımızda durmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sağanak sonrası Kayaşehir Merkez istasyonu yurttaşların güvenliği için kapatılmıştı.