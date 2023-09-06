İstanbul'da metro istasyonları kapatıldı

Yayınlanma: 06.09.2023 - 00:47

Güncelleme: 06.09.2023 - 00:47

İstanbul Valiliği’nin etkili olacağını açıkladığı sağanak yağmur, ulaşımı da etkiledi.

Hava muhalefeti nedeniyle T2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı işletmeye kapatıldı.

İBB’ye bağlı Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

M3 METROSU’NDA DURAKLAR KAPATILDI

Metro İstanbul’un açıklamasına göre ayrıca sağanak yağmur nedeniyle M3 Kirazlı – Kayaşehir Merkez metro hattındaTurgut Özal, Siteler, Kayaşehir Merkez ve Şehir Hastanesi istasyonları kapatıldı.

“ŞEHİR HASTANESİ” DURAĞI YENİDEN HİZMETE AÇILDI

Metro İstanbul’dan daha sonra yapılan açıklamada, M3 metrosunda “Şehir Hastanesi” durağının yeniden hizmete açıldığı duyruldu.

Açıklamada, “M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızın Şehir Hastanesi istasyonu işletmeye açılmıştır” denildi.