Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması
Son dakika gelişmesi... Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride, Rusya-Ukrayna Savaşına değinildi. Bildiride, "Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanması yanında ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtilmiştir" denildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bitti. Saray'da düzenlenen toplantı, yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü.
MGK Bildiris'nde "İki ülke sorunlarının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı şekilde çözülmesi çabalarının artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilmiştir" denildi.
Bildiride ayrıca, "Türkiye'nin Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan gelişmelerdeki dengeli duruşu, küresel ve bölgesel barış gayretinin ne derece isabetli olduğu son gelişmelerle görülmüştür. Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanması yanında ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Bildiride şu ifadelere yer verildi:
- PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve IŞİD terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür.
- Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki son gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alındı. Saldırıların bir an önce nihayete erdirilerek ateşkesin sağlanmasına ve iki ülke arasındaki sorunların Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı bir şekilde çözülmesine yönelik çabaların artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.
'MONTRÖ' DETAYI
- Türkiye’nin, Karadeniz’de barış ve istikrarın idamesi için Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin titizlikle uygulanması da dahil olmak üzere sorumluluklarının gereğini yerine getirmesinin yanında arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtildi.
- Irak’taki siyasi süreçlerin, ülkedeki istikrarı pekiştirecek şekilde ilerletilmesi temennisi dile getirilmiş; Irak halkının güvenliğine ve huzuruna atfedilen önem vurgulanarak terör örgütleriyle mücadelemizin kararlılıkla sürdürüleceği kayda geçirilmiştir.
LİBYA VE DOĞU AKDENİZ
- Libya’da büyük fedakârlıklarla tesis edilen sükunetin, Libya halkının huzur ve refaha kavuşması için önemli bir kazanım ve fırsat olduğu değerlendirilmiş; yeni çatışmalara sebebiyet verebilecek adımlardan kaçınılması, kalıcı barış ve istikrarın tesisi için demokratik süreçlerin meşruiyet zemininde işletilmesi çağrısında bulunuldu.
- Türkiye'nin sınır güvenliğini ve Doğu Akdeniz’deki haklarını korumadaki kararlılığının, Karadeniz’in kuzeyinde yaşanan gelişmelerdeki dengeli duruşunun, Balkanlar ve Kafkasya’da istikrarı tesis ve sürdürme yönünde sergilediği ısrarın, küresel ve bölgesel barışı sağlama gayretlerinin ne derece isabetli olduğunun son gelişmelerle bir kez daha görüldüğü teyit edilmiştir.
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