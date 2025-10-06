Son dakika... MHP'li avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırıda 5 şüpheli yakalandı: 'Daltonlar' için koruma kararı verildiği ortaya çıktı!

Sinan Ateş cinayetinin sanıklarından MHP'li avukat Serdar Öktem, 34 MPG 499 plakalı otomobiliyle Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öktem, burada yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine aracıyla giderken, trafikte beklediği esnada, silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla yakalanmıştır. Konuyla ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

'DALTONLAR' İÇİN KORUMA KARARI ÇIKARTILMIŞ

Ekol'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, avukat Serdar Öktem'e daha önce koruma kararı verildiği ortaya çıktı.

Öktem hakkında Daltonlar Suç Örgütü mensuplarınca eylem düzenleneceği ihbarına dikkat çekildi.

SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇ BULUNDU

Avukat Öktem'e silahlı saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Ekipler, bölgede olay yeri inceleme çalışması başlattı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticilerinin de olduğu dava ile Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin MHP’li avukat Serdar Öktem ile eski Cinayet Büro Amiri’nin yargılandığı davanın birleştirilmesine karar vermişti.