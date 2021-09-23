Son dakika... MHP'de 7 isim parti üyeliğinden çıkarıldı

MHP Merkez Disiplin Kurulu, Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren'in parti üyeliğinden çıkarılmasına karar karar verdi

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2021 Perşembe, 13:35
Son dakika... MHP'de 7 isim parti üyeliğinden çıkarıldı
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MHP Merkez Disiplin Kurulu, Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren'in parti üyeliğinden çıkarılmasına karar karar verdi.

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