Son Dakika: Migros, A101, Bim, Carrefour ve Savola'nın yürütmenin durdurulması istemine mahkemeden ret
Ankara İdare Mahkemesi, 5 zincir market ve 1 tedarikçinin Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlali nedeniyle almış olduğu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açtıkları davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.
Rekabet Kurulu'nun 5 zincir markete ve 1 tedarikçi firmaya verdiği cezanın iptaline yönelik Ankara İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada karar çıktı.
Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi, Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi, Şok Marketler Tic. Aş., Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101) ve Savola Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Ankara İdare Mahkemesi nezdinde Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlali nedeniyle aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açmış oldukları davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.
Böylelikle söz konusu tüm zincir marketlerin talebi reddedilmiş oldu, esasa ilişkin dava ise devam ediyor.
Video Haberler
- Hollanda'nın ardından Rusya’da da hortum: 1 ölü
- CHP'den iktidara orman yangını tepkisi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İBB ekipleri sel bölgesinde
- Apar topar sildiler... TRT'den tepki çeken video!
- Hollanda’da hortum: 1 ölü, 10 yaralı
- Hollanda'da fuarda silahlı soygun
- 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'
- Covid-19 döneminde 'anne depresyonu' arttı
- Kadınlardan Pınar Gültekin için adalet nöbeti
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişelendiren dolar tahmini
- Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
- Motorine indirim geliyor
- Bahçeli'nin zor anları
- 'Görüşmem mümkün değil'
- 'Şeyh'in cenazesi yargıya taşınıyor
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?
- AKP'nin dikkat çeken oy oranı
- Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı
- 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'