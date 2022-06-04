Zincir markette dehşet anları

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Antalya’nın Alanya ilçesinde daha önce keşif yaptığı zincir market şubesine silahla gelerek, kasiyere silah doğrultup 2 bin 600 TL parayı alan soyguncu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
04 Haziran 2022 Cumartesi, 17:53

Olay, dün saat 21.40 sıralarında Kemalreisoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir zincir market şubesine gelen bir kişi, elinde bulunan silahı kasiyere doğrultarak kasada bulunan 2 bin 600 TL parayı alarak kayıplara karıştı. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini inceledi. Şahsın bir gün öncede markete keşif amaçlı geldiği öğrenildi.

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Antalya Alanya hırsızlık

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