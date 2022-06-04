Zincir markette dehşet anları
Antalya’nın Alanya ilçesinde daha önce keşif yaptığı zincir market şubesine silahla gelerek, kasiyere silah doğrultup 2 bin 600 TL parayı alan soyguncu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün saat 21.40 sıralarında Kemalreisoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir zincir market şubesine gelen bir kişi, elinde bulunan silahı kasiyere doğrultarak kasada bulunan 2 bin 600 TL parayı alarak kayıplara karıştı. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini inceledi. Şahsın bir gün öncede markete keşif amaçlı geldiği öğrenildi.
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