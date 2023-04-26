Son Dakika: Millet İttifakı'ndan Afyonkarahisar'da miting

Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:36

Güncelleme: 26.04.2023 - 14:26

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Afyonkarahisar'daki seçim mitingine katıldı.

İlk olarak kürsüye çıkan Uysal, "Biz 85 milyonun geleceğini teminat altına almak istiyoruz. Biz bir büyük ülkeyiz. Bu coğrafyada kendi insanımıza 'giderlerse gitsinler' diyemeyiz. Kendi insanımızı yoksulluğa mahkum edemeyiz. 20 yıldır Türk milleti bu doymak bilmez iktidardakilere yetki verdi. Yetki yetmedi, güç istediler... Onu da verdi! Güç yetmedi, mutlak güç istediler, onu da verdi. O da yetmedi dilimizden dökülenler kanun haline gelsin istediler. Şaibeli bir referandumla da olsa milletimiz buna da yetki verdi. Milletimiz 20 yıllık bu iktidara bu kadar yetkisi vermesine rağmen hala mazaret" dedi.

"Bunlar mevsimlik milliyetçi, her kalıba girerler" ifadelerini kullanan Uysal, "Türkiye'de 20 yıldır bir parti olma hüviyetinden çıkmış adeta yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı organize bir suç şebekesi haline gelmiş bir siyasi iktidarla mücadele ediyoruz. Onların tek derdi gözleri doymaz bir şekilde zenginliklerini artırmak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN SLOGANINA GÖNDERME

Uysal'ın arkasından kürsüye Karamollaoğlu geldi. Karamollaoğlu, "Doğru zaman, doğru adam diyorlar. Çok da doğru söylüyorlar. Doğru zamanda doğru adama ihtiyaç var ama bugünkü adama değil. Bu sistemin kurucusu, bu sistemin manisi olan arkadaşlar tek adam rejimini zorla dayattılar. Bugün bu dayatmanın bedelini ödüyoruz. Bundan kurtulmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

Saadet Partisi lideri açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Ecevit ve Erbakan koalisyonlarında muazzam adımlar atıldı. En önemli atılan adımlardan bir tanesi: 2 sene önce afyon ekimi yasaklanmıştı. İlk atılan adımlardan bir tanesi afyon ekimini serbest bırakmak. Afyonkeş yetiştirmek için değil. Afyon ilaç sanayinin temelini oluşturur. Alkoloid fabrikası da bunun için Afyon'da kurma kararı atıldı. Temel atma töreninde buradaydım o gün. Bugün de atılması gereken bir çok temel var.

Biz Türkiye'nin yaşanabilir bir ülke olmasını hayal ediliyoruz. Her görüşten arkadaşımız 'ne kadar güzel bir memlekette yaşıyoruz' diyebildi. Bunun gerçekleşmesi için en önemli adım adaletin tesisidir. Adalete güven olmadan bir ülkede, huzur, barış olmaz. Bizim inancımızda eğer bir yanlış yaparsa ilk dava açılması gereken insan bizzat cumhurbaşkanının kendisidir."

GENÇLERE SESLENDİ

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, kürsüye geldi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar özetle şöyle:

Güzel bir yerdeyiz, kadim bir şehirdeyiz. Sevgili gençler ilk sözüm sizlere; ilk oylarını kullanacak gençlerin sayısı 42 bin 360 kişi. Şimdi gençler Demokrasiden, adaletten, haktan, hukuktan, kul hakkını savunanlardan yana mısınız? O zaman sizden bir söz istiyorum. Sandığa gidip oy kullanacaksınız. Benim de size bir sözüm var; başınızı asla öne eğdirmeyeceğim.

Sizin hayalleriniz neyse tamamını gerçekleştireceğim. Gençler büyük sıkıntı çektiğinizi biliyorum. Üniversiteden mezun oluyorsunuz, iş bulamıyorsunuz. Sınava giriyorsunuz, kazanıyorsunuz, mülakatta hakkınız yeniyor. Bütün bunları çözeceğiz. KPSS'ye gireceksiniz, mülakatı bitireceğim, kim kazandıysa o girecek.

Şeker fabrikalarını sattılar. Geleceğim, o şeker fabrikasını alacağız ve yeniden Afyonluların hizmetine sunacağız. Özelleştirmeden sonra, 34 yıl sonra Türkiye dışarıdan şeker ithal etti.

Londraya gittim. Hepsi lüks içinde yaşıyor. Ben onları bilmiyor muyum? Gittiler New York'a 35 katlı gökdelenler yaptılar. Sanıyorlar ki; Bay Kemal bunları görmeyecek. Gökdelenin önünde konuştum. O gökdelene harcanan paraları; Londra'ya kaçırdıkları parayı son kuruşuna kadar getireceğim. Bu millete vereceğim.

Sanıyorlar ki Bay Kemal bunları görmeyecek. 5'li çeteler diyor ki; acaba Kılıçdaroğlu'nun ayağını nasıl kaydırırız. Bu adam Cumhurbaşkanı olmasın. Ve bunun için her türlü iftiraları atıyorlar. İnanmayın. Bir özelliğimi söyleyeyim; kul hakkı yemem, yedirmem. Benim öyle Saraylarda oturmak gibi bir derdim de yok."

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