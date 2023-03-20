Son Dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: 45 bin öğretmen atanacak

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 16:27

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 17:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını belirterek, "Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum… https://t.co/1RNfOH5A5k — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 20, 2023

"BRANŞ DAĞILIMI EN KISA SÜREDE AÇIKLANACAK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunun ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Özer, "45 bin yeni öğretmen atama kararı ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.