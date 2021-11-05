Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ara tatil açıklaması
Son dakika gelişmesi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenler 15-22 Kasım'da ara tatilde okullara gelmeyecek" açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kasım ayı ara tatili için yaptığı açıklamada öğretmenlerin okula gelip gelmeyeceğiyle ilgili resmi duyuruyu yaptı.
Buna göre öğretmenler 15-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ara tatilde idari izinli sayılarak okula gitmeyecek.
Ancak mesleki eğitimleri online olarak yapılacak.
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