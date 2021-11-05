Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ara tatil açıklaması

05 Kasım 2021 Cuma, 09:38

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kasım ayı ara tatili için yaptığı açıklamada öğretmenlerin okula gelip gelmeyeceğiyle ilgili resmi duyuruyu yaptı.

Buna göre öğretmenler 15-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ara tatilde idari izinli sayılarak okula gitmeyecek.

Ancak mesleki eğitimleri online olarak yapılacak.

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