Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ara tatil açıklaması

Son dakika gelişmesi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenler 15-22 Kasım'da ara tatilde okullara gelmeyecek" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2021 Cuma, 09:38
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ara tatil açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kasım ayı ara tatili için yaptığı açıklamada öğretmenlerin okula gelip gelmeyeceğiyle ilgili resmi duyuruyu yaptı.

Buna göre öğretmenler 15-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ara tatilde idari izinli sayılarak okula gitmeyecek.

Ancak mesleki eğitimleri online olarak yapılacak.

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