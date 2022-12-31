Son dakika: Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu

31 Aralık 2022 Cumartesi, 23:32

Milli Piyango İdaresi tarafından yayımlanan sonuçlara göre 200 milyon liralık ikramiye sahiplerini buldu.

Bu yıla özel olarak belirlenen kurala göre bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Bu yıl toplam 1 milyar 395 milyon 900 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm kategorilerde çekilişler tamamlandı. 200 Milyon, 20 Milyon, 2 Milyon, 1 Milyon, 500 Bin, 50 Bin, 20 Bin, 10 bin, 5 bin TL, 3 bin, 2 bin, 800 TL, 400 TL, 200 TL (Amorti), 200 Bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU

31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon liralık büyük ikramiyenin 6530303 numaralı bilete isabet etmesinin ardından gözler biletin satıldığı il ve ilçeye çevrildi.

AMORTİ İSABET EDEN RAKAMLAR

0 ve 6

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO'DA KAZANAN RAKAMLAR Saat 23.15'te 200 milyon liralık büyük ikramiyenin çekilişi ile ikramiye kazanan tüm şanslı numaralar belli oldu.

20.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR 20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 5424303, 5839489

2.000.000 TL KAZANAN NUMARALAR 2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 0256035, 0341678, 0357483, 0528624, 1404769, 2271176, 3266702, 3439448, 5323047, 8223019

1.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 1039531, 1144595, 1225572, 1970525, 2008962, 2308330, 2351908, 2469708, 2787105, 3492628,3697011, 5093765, 5385056, 5977975, 5986604, 6365391, 6650782, 7815352, 8287797, 8574583,

500.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR 500.000 TL ikramiye kazanan numaralar 0125832, 0284345, 0934037, 1176234, 1570328, 1921644, 2069299, 2169369, 4219987, 4238110,4480875, 5152250, 5405757, 5576690, 5600539, 5752451, 5850966, 5945516, 6363086, 6406679,6666460, 6977549, 7247036, 7692503, 7730621, 7844859, 8661989, 8828675, 9071714, 9624096,

MİLLİ PİYANGO'DA AMORTİ KAZANAN NUMARALAR Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti isabet eden numaralar "0" ve "6" oldu.

200 MİLYON TL'Yİ KAZANAN NUMARALAR Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL'nin isabet ettiği numara belli oldu. 200 milyon TL, "6, 5, 3, 0, 3 ,0, 3" numaralarına isabet etti. 4 çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiyenin Giresun merkez, İstanbul Şişli, Bursa Osmangazi ve Milli Piyango online sitesinden alınan bilete isabet ettiği açıklandı.

2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR? Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı.



İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622’den 1.012’ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.