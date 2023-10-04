Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı!
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Milli Savunma Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı için bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, bakanlıkta bir araya geldi. Toplantıya ilişkin fotoğraflar sosyal medyadan paylaşıldı.
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