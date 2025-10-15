Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi hayatını kaybetti

Son Dakika... Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi hayatını kaybetti

15.10.2025 15:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi hayatını kaybetti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden yapılan açıklamada üniversitenin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yayınlanan mesajda, “Üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri yer aldı.

Image

ÖZVAR: CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi. 

Image

HANDAN İNCİ ELÇİ KİMDİR?

Handan İnci Elçi, 1964'te dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1986'da mezun olan Elçi, aynı üniversitede Prof. Dr. Zeynep Kerman danışmanlığında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Akademisyen, yazar Elçi, 1993'ten sonra MSGSÜ Edebiyat Fakültesi'nde çeşitli düzeylerde dersler verdi.

Özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı araştırma ve incelemeleriyle tanınan Elçi, 2017'nin sonunda kurulan Tanpınar Araştırma Merkezi'nin kurucu başkanıydı.

İlgili Konular: #Rektör #Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi