Son Dakika... Minguzzi davasında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı
Kadıköy'de 14 yaşında uğradığı saldırı sonucu öldürülen Ahmet Minguzzi'nin cinayetine ilişkin davada 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.
İstanbul Kadıköy’de semt pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.
Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’in şikayeti üzerine savcılık iki şüpheli hakkında daha gözaltı kararı aldı.
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