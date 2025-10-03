Son Dakika... MİT'ten bir operasyon daha: MOSSAD için casusluk yapan avukat yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) bugün erken saatlerde yakalandığı açıklanan ve İsrail dış istihbarat servisi Mossad için çalıştığı belirtilen Serkan Çiçek'in ardından bir şüpheliyi daha yakaladığı duyuruldu.

İddiaya göre MOSSAD için casusluk yapan dedektiflere bilgi satan Avukat Tuğrulhan Dip, İstanbul'da yakalandı.

NE OLMUŞTU?

Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail’e çalıştığını tespit ettiği Serkan Çiçek’i bugün erken saatlerde “Metron Faaliyeti” adı verdiği operasyon ile yakalamıştı.

Serkan Çiçek’in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Çiçek, Rasheed’in İsrail’in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul etti.

ÇİÇEK DOSYASINDA DİP’İN DE İSMİ GEÇİYORDU

Bu arada İsrail’e casusluk yaptığı gerekçesi ile tutuklanan, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere yardımcı olan Musa Kuş ve Avukat Tuğrulhan Dip ile tanıştı. Serkan Çiçek, dedektiflik faaliyetleri kapsamında hem şu an tutuklu bulunan Musa Kuş hem de Avukat Tuğrulhan Dip ile çalışmalar yürüttüğü belirtilmişti.