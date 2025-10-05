Son dakika... MİT'ten yeni operasyon: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) adı kullanılarak vatandaşları dolandıran organize siber suç örgütüne operasyon düzenledi.

Yakalanan 12 kişiden, 10’u tutuklandı.

MİT'TEN BÜYÜK OPERASYON

MİT, PTT ile HGS adı kullanılarak vatandaşları hedef alan siber dolandırıcılık şebekesine yönelik İstanbul merkezli büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; MİT, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın ortak çalışmasıyla, organize şekilde dolandırıcılık yapan bir siber suç ağı deşifre edildi. Şüphelilerin, PTT ve HGS markalarını kullanarak vatandaşları kandırdığı belirlendi.

SAHTE MESAJLARLA KREDİ KARTI BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

MİT’in teknik ve istihbari çalışmaları sonucunda, şüphelilerin Android işletim sistemine sahip telefonlara zararlı yazılım bulaştırdığı ve bu cihazlar üzerinden sahte "HGS borcunuz var" veya "PTT kargonuz teslim alınmadı" gibi SMS’ler gönderdiği ortaya çıkarıldı. Mesajlardaki bağlantılarla kullanıcılar sahte sitelere yönlendirilerek kredi kartı bilgileri çalındı.

6 AY SÜREN TAKİPLE ŞEBEKE ÇÖZÜLDÜ

Aylar süren teknik takip sonucunda örgütün yapısı ve kullandığı yöntemler detaylı şekilde ortaya kondu. MASAK, şüphelilere ait banka ve kripto para hesaplarını mercek altına alırken, dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin kripto para birimlerine dönüştürülerek yurt dışına aktarıldığı tespit edildi.

ULUSLARARASI AYAK TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, örgütün Gürcistan'daki bağlantıları da gün yüzüne çıkarıldı. Telegram üzerinden yürütülen iletişimle yönlendirilen dolandırıcılık faaliyetlerinin yurt dışı uzantılar aracılığıyla koordine edildiği, bu yolla elde edilen paraların da aklandığı belirlendi. Gürcistan’daki şüphelilere yönelik istihbarat çalışmaları başlatıldı.

6 İLDE ŞAFAK OPERASYONU

İstanbul merkezli olarak İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkâri’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 10’u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİJİTAL DELİLLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sırasında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, kripto cüzdan, döviz ve nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen veriler sayesinde örgütün kullandığı özel yazılımlara ve kontrol panellerine de ulaşıldı.

318 SAHTE İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 318 sahte internet sitesi tespit edilerek erişime engellendi. Ayrıca suç örgütünün mobil cihazlara bulaştırdığı yazılımları yönetmek için kullandığı kontrol paneli ele geçirildi.

Bu panel aracılığıyla cihazların kamerası ve ekranı uzaktan izlenebiliyor, konum bilgileri takip edilebiliyor, SMS gönderilebiliyor ve tuş hareketleri kaydedilebiliyordu.

SADECE MADDİ DEĞİL, CASUSLUK AMAÇLI DA KULLANILMIŞ

Ele geçirilen veriler, saldırıların yalnızca maddi kazanç elde etmekle sınırlı olmadığını ortaya koydu.

Yazılım sayesinde elde edilen konum ve görüntü verileriyle bazı kişilerin takip edildiği ve şantaj amaçlı kullanıldığı belirlendi. Güvenlik birimleri, bu faaliyetlerin casusluk faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.