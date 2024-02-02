Son dakika... MİT ve İstanbul Emniyeti'nden 'MOSSAD' operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haberi... İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti tarafından İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.
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