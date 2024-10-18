Son Dakika... MİT'ten siber casusluk operasyonu: 9 kişi daha tutuklandı
Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı, siber güvenlik operasyonları kapsamında 9 kişi daha tutuklandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın siber casusluk şebekesine yönelik operasyonunda 9 kişi daha tutuklandı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı ise 20’ye yükseldi.
Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) işbirliği ile gerçekleştirilen yeni bir operasyonla birlikte 9 kişi daha siber casusluk suçlaması ile tutuklandı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı ise 20’ye ulaştı.
GENÇLER VE ÇOCUKLAR HEDEFTE
MİT’in yürüttüğü çalışmalar ile şüphelilerin, elde ettiği bilgileri sosyal medya platformları üzerinden terör örgütleri dahil olmak üzere talep eden herkese sattığı belirlendi. Operasyon kapsamında, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi ise erişime kapatıldı. Ele geçirilen verilerin, organize suç çeteleri tarafından gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj yapmak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı hayatını kaybetti!
- Başsavcı hakkında yeni gelişme!
- Peş peşe iki deprem!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Yolcu otobüsü devrildi!
- Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları paylaşıldı
- DEM Parti'den ziyaret sonrası açıklama
- 'O anda tek düşündüğüm şey öğrencim oldu'
- 'Yenidoğan çetesi' soruşturması tamamlandı
- Hamas lideri Yahya Sinvar öldürüldü!