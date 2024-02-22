Son dakika... MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu: Murat Ateş etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:02
Son dakika... MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu: Murat Ateş etkisiz hale getirildi!
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