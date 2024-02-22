Son dakika... MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu: Murat Ateş etkisiz hale getirildi!
Son dakika haberi... MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Ayrıntılar geliyor...
En Çok Okunan Haberler
-
- TİP'ten 'Kadıköy' kararı
- AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı
- 'KAAN' ismine rektörden itiraz
- AKP'nin adayı oldu!
- Fenerbahçe tarihi gelir elde edebilir!
- Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı
- Feyza Altun'dan 'rakı' iddiasına yanıt
- Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
- Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
- 'İzin istedim, rakı içtim, ağladım...'