Son Dakika... MİT'ten Suriye'de operasyon: 5 IŞİD'li yakalandı
Son dakika haberi... MİT'in yerel güvenlik güçleriyle koordineli operasyonu sonucu Suriye'nin kuzeyinde, 5 IŞİD'li terörist yakalandı.
MİT'in yerel güvenlik güçleriyle koordineli operasyonu sonucu Suriye'nin kuzeyinde, aralarında Barış Pınarı sözde alan sorumlusunun da olduğu 5 IŞİD'li terörist yakalandı.
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