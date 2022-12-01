Son Dakika... MİT'ten Suriye'de operasyon: 5 IŞİD'li yakalandı

Son dakika haberi... MİT'in yerel güvenlik güçleriyle koordineli operasyonu sonucu Suriye'nin kuzeyinde, 5 IŞİD'li terörist yakalandı.

AA
01 Aralık 2022 Perşembe, 13:02
Son Dakika... MİT'ten Suriye'de operasyon: 5 IŞİD'li yakalandı
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MİT'in yerel güvenlik güçleriyle koordineli operasyonu sonucu Suriye'nin kuzeyinde, aralarında Barış Pınarı sözde alan sorumlusunun da olduğu 5 IŞİD'li terörist yakalandı.


MİT suriye Operasyon

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