Son dakika... MİT'ten Suriye'de operasyon: Emine Seyid Ahmed etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu "Azadi Derik" kod adlı Emine Seyid Ahmed'i, Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

AA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 09:58
Abone Ol google-news

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2011 yılında katılan ve Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı olduğu belirlenen Ahmed, takibe alındı.

"Azadi Derik" kod adlı Emine Seyid Ahmed, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Örgütün sözde "füze temini ve kullanımından sorumlu" Ahmed'in, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Türk güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını verdiği belirtildi.

Terörist Ahmed'in, Kilis'te sivilleri hedef alan füze saldırılarının da talimatını verdiği tespit edildi.


Harekat haberleri kamışlı haberleri Operasyon haberleri Terör örgütü haberleri MİT haberleri

İlgili Haberler

Son dakika... MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu: Murat Ateş etkisiz hale getirildi!

Son dakika... MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu: Murat Ateş etkisiz hale getirildi!
MİT'ten Irak'ta nokta operasyonu... Yunus Demir etkisiz hale getirildi!

MİT'ten Irak'ta nokta operasyonu... Yunus Demir etkisiz hale getirildi!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu: PKK/YPG'nin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi!

MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu: PKK/YPG'nin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Erdoğan'dan Yeniden Refah açıklaması: Şu anda kopmuş vaziyette

Son dakika... Erdoğan'dan Yeniden Refah açıklaması: Şu anda kopmuş vaziyette
Aşk Hormonu Alzheimer’ı tedavi edebilir

Aşk Hormonu Alzheimer’ı tedavi edebilir
Çinli mühendislerden sıra dışı 'hayalet uçak' tasarımı: 'Maddenin 4. hali kullanılarak gizlenecek...'

Çinli mühendislerden sıra dışı 'hayalet uçak' tasarımı: 'Maddenin 4. hali kullanılarak gizlenecek...'
Puan silme cezası alan Everton’a iyi haber… Premier Lig puan durumu değişti!

Puan silme cezası alan Everton’a iyi haber… Premier Lig puan durumu değişti!
Şüpheliler arasında eşi de var: Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme

Şüpheliler arasında eşi de var: Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme
Sene içinde zam gelmeyecek denmişti… Asgari ücrette yeni iddia!

Sene içinde zam gelmeyecek denmişti… Asgari ücrette yeni iddia!
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Yeni bilirkişi raporu eklendi

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Yeni bilirkişi raporu eklendi
Citroen Ami rakibi Microlino Lite tanıtıldı!

Citroen Ami rakibi Microlino Lite tanıtıldı!