Son Dakika: MİT'ten Suriye'de operasyon

MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'li Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2022 Çarşamba, 09:53
Son Dakika: MİT'ten Suriye'de operasyon
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MİT suriye Operasyon

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