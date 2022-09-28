Son Dakika: MİT'ten Suriye'de operasyon
MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'li Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.
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