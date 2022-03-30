Son Dakika: Montrö Sözleşmesi'ni savunmuşlardı: Emekli amiraller için ara karar
Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında açılan davada ara karar açıklandı.
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin önemine dikkat çektikleri açıklama sebebiyle haklarında dava açılan ve "Anayasal düzene karşı suç için anlaşmak” iddiasıyla ceza istenen emekli amiraller hakim karşısına çıktı.
Emekli amirallerin yargılandığı davada ara karar açıklandı. Savunmaları alınan emekli amirallerin yurt dışı yasakları kaldırıldı.
Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.
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