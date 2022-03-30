Son Dakika: Montrö Sözleşmesi'ni savunmuşlardı: Emekli amiraller için ara karar

Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında açılan davada ara karar açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2022 Çarşamba, 13:18
Son Dakika: Montrö Sözleşmesi'ni savunmuşlardı: Emekli amiraller için ara karar
Abone Ol google-news

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin önemine dikkat çektikleri açıklama sebebiyle haklarında dava açılan ve "Anayasal düzene karşı suç için anlaşmak” iddiasıyla ceza istenen emekli amiraller hakim karşısına çıktı.

Emekli amirallerin yargılandığı davada ara karar açıklandı. Savunmaları alınan emekli amirallerin yurt dışı yasakları kaldırıldı.

Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.

AYRINTILAR GELİYOR...



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler