Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!

Son dakika haberi... MSB "Kahraman silah arkadaşımız Denizci Teğmen Mustafa Kemal Öz, 5 Kasım 2024 tarihinde şehit olmuştur" açıklamasını yaptı.

Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!
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DHA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 22:03

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında 5 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz, derhal kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Deniz Teğmen Öz için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabında, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." notuyla yayımlanan mesajda, şehit Öz'ün fotoğrafına yer verildi.


Etiketler: #MSB #Şehit

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