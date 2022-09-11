Son Dakika: MSB acı haberi duyurdu: 4 asker şehit oldu, 2 asker yaralı

Son dakika gelişmesi... Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl, Piyade Uzman Çavuşlar Fatih Kalkan, Harun Yıldırım ve Savaş Borlu şehit oldu, 2 asker yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2022 Pazar, 22:35
Son Dakika: MSB acı haberi duyurdu: 4 asker şehit oldu, 2 asker yaralı
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

“BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR”

MSB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

  • Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit olmuştur. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

  • Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Arama Tarama faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen 4 kahraman silah arkadaşımızdan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

  • Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Arama Tarama faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen 4 kahraman silah arkadaşımızdan P. Uzm. Çvş. Fatih Kalkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

  • Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

Pençe-Kilit Pençe-Kilit operasyonu Şehit Milli Savunma Bakanlığı

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