Son Dakika... MSB açıkladı: Bedelli askerlik yerleri belli oldu!

Yayınlanma: 25.01.2024 - 10:15

Güncelleme: 25.01.2024 - 10:30

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu tarafından belirlendi.

Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

Öte yandan, talep halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet’te 'Askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek.