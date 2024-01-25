Son Dakika... MSB açıkladı: Bedelli askerlik yerleri belli oldu!

Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 10:15
Son Dakika... MSB açıkladı: Bedelli askerlik yerleri belli oldu!
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 Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu tarafından belirlendi.

Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

Öte yandan, talep halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet’te 'Askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek.


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