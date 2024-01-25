Son Dakika... MSB açıkladı: Bedelli askerlik yerleri belli oldu!
Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu tarafından belirlendi.
Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.
Öte yandan, talep halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet’te 'Askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek.
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/NHxUgyc5Ao— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2024
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