Son Dakika... MSB açıkladı: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemizde P. Uzm. Çvş. Sercan BAŞ şehit olmuştur" açıklamasını yaptı.

DHA
22 Haziran 2022 Çarşamba, 07:36
Son Dakika... MSB açıkladı: Bir asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir askerin şehit olduğu duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sercan BAŞ şehit olmuştur" denildi.


MSB Şehit Pençe-Kilit
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