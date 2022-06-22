Son Dakika... MSB açıkladı: Bir asker şehit oldu

22 Haziran 2022 Çarşamba, 07:36

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir askerin şehit olduğu duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sercan BAŞ şehit olmuştur" denildi.