Son Dakika... MSB açıkladı: Bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemizde P. Uzm. Çvş. Sercan BAŞ şehit olmuştur" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir askerin şehit olduğu duyuruldu.
Bakanlık açıklamasında, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sercan BAŞ şehit olmuştur" denildi.
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