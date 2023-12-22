Son Dakika... MSB açıkladı: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı!

Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 22:10
Son Dakika... MSB açıkladı: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı!
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehir olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekâtı düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."


Şehit Son dakika MSB

İlgili Haberler

‘İntikam davasında şehit oldu’

‘İntikam davasında şehit oldu’
Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği’ni soyan şüpheli yakalandı

Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği’ni soyan şüpheli yakalandı
Askerde 'kalp krizinden' ölen diş hekimi, 36 yıl sonra şehit sayıldı

Askerde 'kalp krizinden' ölen diş hekimi, 36 yıl sonra şehit sayıldı

En Çok Okunan Haberler