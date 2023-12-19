‘İntikam davasında şehit oldu’
İddianamesi FETÖ hükümlüsü eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından yazılan 28 Şubat davasında sağlık sorunlarına karşın tutulduğu hapishanede yaşamını yitiren Vural Avar, birinci ölüm birinci yıldönümünde anılıyor. Avar için tören bugün saat 13.00’de Ankara Karşıyaka’daki mezarı başında yapılacak.
Dava kapsamında ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan 84 yaşındaki Avar için, ileri derece demans rahatsızlığı olması ve geçen eylülde koronavirüse yakalanmasına karşın “Cezaevinde kalabilir” raporu verilmişti. Kasım ayında ise düşerek kaburgalarının kırılması sonrasında tutuklu bulunduğu cezaevine geri gönderilen Avar, 20 Aralık 2022’de Sincan Cezaevi’nde yaşamını yitirdi.
"YAŞAMI ÇALINDI"
Tören öncesi gazetemize konuşan Vural Avar’ın yeğeni Sinan Avar, “İddianameyi yazan ve yargılamayı yapanlar FETÖ’cü suçlamasıyla şu an içeride. Ancak onların kumpası ‘hukuk’ kabul edilerek amcamın önce 41 ayı sonra yaşamı çalındı” dedi. Amcasının adaletsizlik karşısında son nefesine kadar asla boyun eğmediğini ve adalete olan inancını yitirmeden dimdik durduğunu belirten Sinan Avar, “20 Aralık 2023 itibarıyla 1 yılı geride bıraktık ancak yapılan haksızlığı ve hukuksuzluğu geride bırakmadık. Hâlâ 5 generalimiz bu haksızlığı yaşamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
853 GÜNDÜR TUTUKLULAR
28 Şubat davasında emekli Orgeneral Çetin Doğan (83), emekli Org. Fevzi Türkeri (82), emekli Korg. Yıldırım Türker (82), emekli Tüm. Cevat Temel Özkaynak (78) ve emekli Tümg. Erol Özkasnak (77), sağlık durumlarına ilişkin verilen olumsuz raporlara karşın 853 gündür cezaevinde bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
- Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
- Adana Büyükşehir'e operasyon!
- 'Bu bir operasyon'
- AKP'li isim engelletti, mahkeme sansürü kaldırdı!
- 'Bu isim gizlenmeye devam ederse...'
- Bu uygulamalar telefonunuzda varsa hemen silin!
- Japon deprem uzmanı o kent için alarm verdi
- Katliam gibi kaza: Yine yolcu otobüsü!
- Canlı yayın katliamının görüntüleri ortaya çıktı!