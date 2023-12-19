‘İntikam davasında şehit oldu’

Yayınlanma: 19.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2023 - 04:00

Dava kapsamında ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan 84 yaşındaki Avar için, ileri derece demans rahatsızlığı olması ve geçen eylülde koronavirüse yakalanmasına karşın “Cezaevinde kalabilir” raporu verilmişti. Kasım ayında ise düşerek kaburgalarının kırılması sonrasında tutuklu bulunduğu cezaevine geri gönderilen Avar, 20 Aralık 2022’de Sincan Cezaevi’nde yaşamını yitirdi.

"YAŞAMI ÇALINDI"

Tören öncesi gazetemize konuşan Vural Avar’ın yeğeni Sinan Avar, “İddianameyi yazan ve yargılamayı yapanlar FETÖ’cü suçlamasıyla şu an içeride. Ancak onların kumpası ‘hukuk’ kabul edilerek amcamın önce 41 ayı sonra yaşamı çalındı” dedi. Amcasının adaletsizlik karşısında son nefesine kadar asla boyun eğmediğini ve adalete olan inancını yitirmeden dimdik durduğunu belirten Sinan Avar, “20 Aralık 2023 itibarıyla 1 yılı geride bıraktık ancak yapılan haksızlığı ve hukuksuzluğu geride bırakmadık. Hâlâ 5 generalimiz bu haksızlığı yaşamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

853 GÜNDÜR TUTUKLULAR

28 Şubat davasında emekli Orgeneral Çetin Doğan (83), emekli Org. Fevzi Türkeri (82), emekli Korg. Yıldırım Türker (82), emekli Tüm. Cevat Temel Özkaynak (78) ve emekli Tümg. Erol Özkasnak (77), sağlık durumlarına ilişkin verilen olumsuz raporlara karşın 853 gündür cezaevinde bulunuyor.