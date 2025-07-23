Son dakika... MSB açıkladı: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 17.Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın düzenlendiği İstanbul Fuar Merkezi'nde haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aktürk, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, MSB ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, Savunma Sanayi Başkanlığının destekleri ile yapılan 17’nci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na (IDEF-2025), 50 ülkeden bin 400'ün üzerinde katılımcı firmanın; 99 ülke ve uluslararası kuruluştan 120 binin üzerinde ziyaretçi ile 113’ü üst düzey olmak üzere 219 heyete 937 heyet üyesinin katıldığını belirtti. Zeki Aktürk, "Fuarda yerli ve milli savunma sanayimizin ulaştığı seviye ve gelecek hedefleri tüm dünyaya tanıtılmakta, deniz, hava ve kara sistemleri, askeri teçhizat, güvenlik ekipmanları, silah, mühimmat ve savunma elektroniği gibi bin 100’ü ilk kez olmak üzere 5 binden fazla ürün sergilenmektedir" bilgisini paylaştı.

"TÜRKİYE’NİN EUROFİGHTER TYPHOON KULLANICISI OLARAK KABULÜNE İLİŞKİN TAM KAPSAMLI ANLAŞMAYA YÖNELİK MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Fuar kapsamındaki temaslarına değinen Tuğamiral Aktürk, "Dün Azerbaycan, Belçika, Senegal, Slovenya ve Kongo Savunma Bakanlarının yanı sıra Pakistan Genelkurmay Başkanı, Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı ve Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüşen Sayın Bakanımız, aynı gün Azerbaycan Savunma Bakanı ile 'Karşılıklı Askeri Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı imzalamıştır. Sayın Bakanımız bugün de Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile bir araya gelerek ülkemizin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik Mutabakat Zaptı'nı imzalamıştır" ifadelerini kullandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, muhtelif miktarda 5,56 mm Piyade Tüfeği (SAR-56) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığını bildiren Aktürk, "İstanbul Tersanesi Komutanlığımız ve BMC Power AŞ işbirliği ile geliştirilen montaj, entegrasyon ve testleri İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda başarıyla tamamlanan yerli ve milli motor Levent, 18 Temmuz’da hizmete alınmıştır. Dünyanın en iyi işverenlerinin ödüllendirildiği Stevie Awards for Great Employers kapsamında 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 ödül kazanan Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimizi ve çalışanlarını tebrik ediyoruz" dedi.

"HUDUTLARDA 207 ŞAHIS YAKALANDI"

Aktürk, son bir hafta içerisinde 4 PKK’lı teröristin teslim olduğunu belirterek, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz getirildiğini bildirdi. Zeki Aktürk, şunları kaydetti:

"Zorlu iklim ve arazi şartlarında kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca; 207 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 959 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 638 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 43 bin 630’a ulaşmıştır. Suriye harekat alanlarına devam eden tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 212’si Tel Rıfat, 286’sı Menbic bölgesinde olmak üzere toplam 498 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir.

21 Temmuz’da Deniz Kuvvetlerimize ait insansız hava araçları ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında; Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun Sisam Adası’nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan botu bıraktığı tespit edilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır."

Tuğamiral Aktürk, 51 yıl önce yapılan Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü’ne yönelik katliamlara son verildiğini ve Ada'ya barış, güven ve huzurun getirildiğini söyleyerek, "Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51’inci yıl dönümünü bir kez daha kutluyor; şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve mutlu ömürler diliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklediğimizi ve kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidinin bizler için olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz" diye konuştu.

"İSRAİL YÖNETİMİNİN SALDIRILARI ULUSLARARASI NORMLARI AĞIR ŞEKİLDE İHLAL ETMEKTE"

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerinin sadece Filistin halkını değil, tüm bölgeyi derin bir istikrarsızlığa sürüklediğini ifade eden Aktürk, şunları söyledi:

"İsrail yönetiminin Gazze’ye yönelik orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırıları; sivilleri, özellikle de kadın ve çocukları hedef almakta, temel insani değerleri ve uluslararası normları ağır şekilde ihlal etmektedir. İnsani yardımların engellenmesi, temel yaşam ihtiyaçlarına erişimin kısıtlanması ve sivil altyapının sistematik şekilde tahrip edilmesi, Gazze’deki dramı insani bir felakete dönüştürmüş durumdadır. Bu tablo, yalnızca bölge halkının değil, tüm insanlığın vicdanını yaralamaktadır. Bu kapsamda, uluslararası toplumu daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede kalıcı barış ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için hızlı bir şekilde sorumluluk almaya, güçlü ve ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz."

"TÜRKİYE’NİN ÖNCELİKLİ HEDEFİ, SURİYE’NİN SİYASİ BİRLİĞİNİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLEMEK"

MSB kaynakları, Suriye'in Süveyda kentinde yaşanan çatışmalar ve İsrail’in Şam’a yönelik saldırıları ile ilgili sorular üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İsrail’in son dönemde yoğunlaştırdığı saldırılar, özellikle güneydeki Süveyda bölgesinde Dürzi toplumu ile Şam yönetimi arasında gerilimleri artırmıştır. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, istikrarın sağlanması ve terör örgütleriyle mücadele edilmesi yönündeki kararlı duruşunu sürdürmektedir. MSB olarak, Suriye’nin yeni hükümetiyle yakın bir işbirliği içinde çalışmaktayız. Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye’den resmi destek talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda, Suriye’nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. Türkiye’nin öncelikli hedefi, Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalara öncülük etmektir."

"SDG, ŞAM HÜKÜMETİYLE YAPTIĞI ANLAŞMAYA UYDUĞUNU SOMUT OLARAK GÖSTERMEK ZORUNDA"

Bakanlık kaynakları, terör örgütü SDG’nin Suriye yönetimine entegrasyonu ile ilgili sorular üzerine, "MSB olarak, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının korunmasının ülkemiz ve bölge istikrarı için olmazsa olmaz olduğunu daha önce defalarca ifade etmiştik. Bu kapsamda, 10 Mart tarihinde Suriye hükümeti ve SDG terör örgütü arasında üzerine uzlaşı sağlanan hususların sahadaki yansımalarının bir an önce görülmesi söz konusu istikrara katkı sağlayacaktır. Terör örgütü SDG, Şam hükümetiyle yaptığı anlaşmaya uyduğunu somut olarak göstermek zorundadır. Konuya yönelik gelişmeler ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.