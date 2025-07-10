Son Dakika... MSB'den 12 askerin şehit olmasına ilişkin açıklama: 'Gaz maskelerinin olmadığı asılsızdır!'

Irak’ın Pençe-Kilit harekât bölgesinde 6 Temmuz Pazar günü 12 askerin şehit olduğu olaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı detaylı bir açıklama yaptı. Olayın arka planı ve olay anı, Ankara’da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında anlatıldı.

“MAĞARA HAZİRAN 2024’TE TEMİZLENDİ”

Bakanlık, geçmişte PKK terör örgütünce “hastane” olarak kullanılan mağaranın Haziran 2024’te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altına alıp temizlendiğini, tüm giriş ve çıkışlarının o tarihte kapatıldığını açıkladı. Mağarada yeni bir arama faaliyeti ise 28 Mayıs 2022’de şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşının bulunması için başlatıldı.

“ALINAN DUYUM ÜZERİNE GİRİLDİ”

Kamuoyunda, askerlerin o mağaraya girmesinin PKK’nın verdiği yanlış bir istihbarat sonucu olduğu, hatta bu şekilde tuzak kurulmuş olabileceği dillendirilmişti. Bakanlığın açıklamasında, “Naaş arama faaliyetine, alınan duyum üzerine 1 Temmuz 2025’ten itibaren 852 rakımlı tepedeki mağarada devam edilmiştir” denildi.

OPERASYON ÖNCESİ KEŞİF

MSB’nin açıklamasına göre mağaraya girilmeden önce, 1-5 Temmuz tarihleri arasında hem köpekle hem de mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi’yle mağaranın keşfi yapıldı. Bu aşamada mağaranın iki katlı olduğu tespit edildi. 6 Temmuz Pazar günü mağaraya girilmeden önce köpek ile tekrar keşif yapılırken olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine toplam 12 asker mağaraya girdi. İçlerinden 6’sı en önde, 4’ü biraz geride, 2’si ise en gerideydi.

ZEHİRLENME İKİNCİ KATTA

6 kişilik ekip ikinci katı ararken sendeleme ve bayılmalar yaşandı. Bunun üzerine en arkadaki 2 kişi dışarı çıkarak yardım istedi. Dışarıda bulunan 5 asker, arkadaşlarını kurtarmak için içeriye girdi.

UZMAN YARDIMI İSTENDİ

Milli Savunma Bakanlığı, ilk defa karşılaşılan bir durum olması sebebiyle AFAD ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu’ndan destek istedi. Destek ekiplerinin yaptığı ölçümlerde içeride metan, karbonmonoksit ve hidrojen sülfür gazlarına rastlandı. Oksijen oranının tehlikeli seviye olan yüzde 20’nin altına düştüğü görüldü. Mağaraya havalandırma sistemleriyle dışarıdan oksijen basıldı. Ekipler bunun ardından içeriye girerek şehitlerin olduğunu gördü. Öndeki 6 kişilik grubun tamamı, biraz geride olan 4 askerin 1’i ve dışarıdan yardıma gelen 5 askerin şehit olduğu anlaşıldı.

NEDEN GAZ BİRİKTİ?

Bakanlığın açıklamasında, mağarada neden bu kadar yoğun gaz bulunduğu sorusunun idari tahkikatla ortaya çıkacağı kaydedildi. “Mağara içerisinde göçük meydana geldiği, tuzak olduğu, kimyasal gaz bulunduğu” iddiaları yalanlandı. Benzer şekilde “askerlerin görev teçhizatlarının eksik olduğu ve gaz maskelerinin olmadığı” iddiaları yalanlanırken, bu maskelerin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bir bilgi verilmedi. Bakanlığın açıklamasında, benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi