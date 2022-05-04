Son Dakika: MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytindalı Harekât Bölgesinde, teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:38
Son Dakika: MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Zeytindalı Harekât Bölgesinde, 04 Mayıs 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İs.Tğm. Talha BAHADIR ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır" denildi.



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