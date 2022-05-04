Son Dakika: MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:38

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Zeytindalı Harekât Bölgesinde, 04 Mayıs 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İs.Tğm. Talha BAHADIR ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır" denildi.



