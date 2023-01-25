Son Dakika: MSB duyurdu... Askerlik yerleri açıklandı

Son dakika haberi... MSB'den yapılan açıklamada, "Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 10:26
Son Dakika: MSB duyurdu... Askerlik yerleri açıklandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının belirlendiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz" denildi. 


MSB Milli Savunma Bakanı Milli Savunma Bakanlığı

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