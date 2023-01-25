Son Dakika: MSB duyurdu... Askerlik yerleri açıklandı
Son dakika haberi... MSB'den yapılan açıklamada, "Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının belirlendiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz" denildi.
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