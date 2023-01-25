Son Dakika: MSB duyurdu... Askerlik yerleri açıklandı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 10:26

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 10:41

Milli Savunma Bakanlığı, Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının belirlendiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz" denildi.