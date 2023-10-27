Son Dakika... MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı!
Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik yerleri ve celp tarihi sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 27 Ekim Cuma günü erişime açıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:
"Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."
Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/nW0Hgp5uVt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2023
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