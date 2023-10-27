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Son Dakika... MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı!

Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik yerleri ve celp tarihi sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 13:09
Son Dakika... MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı!
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 27 Ekim Cuma günü erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

 "Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."


MSB askerlik Son dakika

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