Son Dakika... MSB duyurdu: Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Son dakika haberi... MSB'den yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi" denildi.
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