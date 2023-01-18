Son Dakika... MSB duyurdu: Bedelli askerlik yerleri açıklandı

Son dakika haberi... MSB'den yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi" denildi.

DHA
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 10:06
Son Dakika... MSB duyurdu: Bedelli askerlik yerleri açıklandı
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