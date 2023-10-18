Son Dakika: MSB duyurdu... Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölücü terör örgütü ile sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hâle getirilirken, bölgede operasyonlara devam ediliyor. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Onb. Alican Güneş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 18, 2023
Bölücü terör örgütü… pic.twitter.com/FA0HEawsLV
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