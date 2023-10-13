CHP'den, şehit yakınları ve gaziler için ikramiye teklifi

Yayınlanma: 13.10.2023 - 17:23

Güncelleme: 13.10.2023 - 17:26

CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan tek maddelik kanun teklifinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle şehit yakınları, gaziler ve vazife malullerine 15 bin TL 'Cumhuriyet İkramiyesi' ödenmesi öngörüldü.

Teklifin gerekçesinde, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılını karşılayacağımız 29 Ekim 2023 tarihinde vatanımızın bütünlüğünü korumak ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için kendini siper şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize, 'Cumhuriyet İkramiyesi' adı altında 15 bin TL ödemenin yapılması, yıllardır süregelen mağduriyetin giderilmesi noktasında atılacak ilk adım olacaktır. Bu ödeme gücünü sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti'nin sürekli dile getirilen 'ekonomik güç' söylemlerini de güçlendirmek için bir adım olacaktır" denildi.