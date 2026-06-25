Son Dakika... MSB duyurdu: Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan sıhhi tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran 2026 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şehit Şahin için taziye mesajı yayımladı. Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılmış; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.