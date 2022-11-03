Son Dakika... MSB: FETÖ üyeleri yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 11 zanlının Hudut Kartalları tarafından yakalandığını ve 10'unun FETÖ mensubu olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 23:27
Son Dakika... MSB: FETÖ üyeleri yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da devam ediyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."


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