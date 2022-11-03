Son Dakika... MSB: FETÖ üyeleri yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

03 Kasım 2022 Perşembe, 23:27

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da devam ediyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."